Старинную кирху в Ясном передали в пользование администрации Славского округа

Власти планируют облагораживать территорию.

Администрация Славского округа получила в безвозмездное пользование старинную кирху Каукемена в посёлке Ясное. Её передал православный приход храма Святого Воскресения Господня. Информацию об этом опубликовали на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

«В ближайшее время демонтируем забор и будем потихоньку облагораживать территорию», — заявил глава Славского округа Сергей Яцков.

Каменную лютеранскую кирху в немецком Каукемене (сейчас — посёлок Ясное) заложили в 1702-м. Строительство завершили спустя четыре года. Во время пожара в мае 1904-го в здании полностью выгорела внутренняя часть нефа и колокольня, старейший колокол упал и разбился. Восстановили объект в 1906 году.

В период войны кирха серьёзно не пострадала. После 1945-го её использовали в хозяйственных нуждах. В 2017 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения. Памятник архитектуры принадлежит РПЦ.

В 2020 году начали реставрацию кирхи Каукемена. Ей занималась московская компания «Гефест» за 61,5 миллиона рублей. Подрядчик успел выполнить часть работ и восстановить стропильную систему крыши. Летом 2021-го у компании возникли финансовые трудности.

Работы продолжило ООО «Мироздание». Компания выполнила консервацию кирхи за 14 миллионов рублей. «Уверяем вас, за эти средства сделать такой объём работ: закрыть контур, сделать новую крышу, поставить окна и даже приличные двери для всех других подрядчиков — просто нереально. Испытываем чувство глубокого удовлетворения», — отмечали в службе охраны памятников.

Консервацию завершили в 2024 году. После реставрации кирху в Ясном планировали использовать в религиозных целях.