Старинную кирху в Ясном передали в пользование администрации Славского округа

Каменную лютеранскую кирху в немецком Каукемене (сейчас — посёлок Ясное) заложили в 1702-м. Строительство завершили спустя четыре года. Во время пожара в мае 1904-го в здании полностью выгорела внутренняя часть нефа и колокольня, старейший колокол упал и разбился. Восстановили объект в 1906 году.