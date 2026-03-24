В Сочи начали подготовку к летнему курортному сезону

Подготовка к летнему курортному сезону стартовала в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
На период летнего курортного сезона в городе будут предоставлять услуги по кратковременному размещению более 2 тыс. объектов вместимостью около 140 тыс. койко-мест. Это 59 санаториев, семь детских оздоровительных лагерей, 162 крупных гостиничных комплекса и пансионата, а также более 1 770 малых отелей, гостевых домов, баз отдыха и индивидуальных средств размещения.
Администрация города разработала концепцию летнего сезона «Выбирай Сочи». В Центральном районе запланировано открытие нового пятизвездочного отеля Lotte Sochi на 310 номеров. В Год единства народов России совместно с туристско-экскурсионными фирмами Лазаревского района появятся маршруты в поселения и этнографические комплексы города Сочи. В число объектов показа вошли Лазаревский этнографический музей, музей адыгов-шапсугов в Аше, водопады Шапсуг и Псыдах, национальное кафе «Шапсугский дворик» и чайные плантации «Шапсугского чая».
«Консолидируем усилия по организации пребывания туристов на случай ограничения полетов. Приняли решение создать отдельную рабочую группу с участием руководителей отрасли и транспортного блока. Мы не стремимся к рекордам турпотока, но сделаем все необходимое, чтобы обеспечить нашим гостям высокий сервис и полный набор услуг. Благодарю наших отельеров, руководителей горных курортов и санаториев за доверительный диалог и полное понимание наших общих задач по организации качественного отдыха наших соотечественников в Сочи», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.