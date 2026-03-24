С сюрпризом внутри. Рецепт творожного кулича с лимонным курдом на Пасху 2026

Пасхальный стол невозможно представить без высокого нарядного кулича. Однако традиционная выпечка получается суховатой. Есть отличная альтернатива — творожный кулич. Он получается влажным, плотным и ароматным, а лимонная начинка внутри добавляет кислинки и превращает блюдо в ресторанный десерт.
Публикуем проверенный рецепт творожного кулича на Пасху 2026.
Какие ингредиенты понадобятся?
Секрет этого рецепта — в сочетании нежного творожного мякиша, мака и яркой кислинки лимонного крема, который называется курдом.
Для теста:
яйца крупные (С0) — 3 шт.;
сахар — 150 г;
творог (5% жирности) — 360 г;
сливочное масло — 120 г;
мука — 260−280 г (зависит от влажности творога);
разрыхлитель — 13 г;
мак — 1 ст. л.;
цедра 1 лимона и щепотка соли.
Для лимонного курда:
желтки крупных яиц — 3 шт.;
сок лимона — 90 мл (примерно 2 лимона);
сахар — 120 г;
кукурузный крахмал — 1 неполная ст. л.;
сливочное масло — 45 г;
цедра половины лимона.
Как приготовить — пошаговая инструкция.
Время приготовления кулича займет примерно два часа.
Шаг 1: Готовим основу.
Яйца взбиваем с сахаром до состояния пышной, светлой и воздушной массы. Сливочное масло растапливаем и даем ему немного остыть, после чего вливаем в яичную смесь. Добавляем творог, мак, соль и натертую цедру лимона. Тщательно перемешиваем. Последним этапом вводим просеянную муку с разрыхлителем.
Совет: творог бывает разным — сухим или влажным. Ориентируйтесь на консистенцию: тесто должно быть плотным, тяжелым, но не «забитым» мукой. Начните с 260 граммов творога и добавьте еще немного при необходимости. По желанию его можно протереть через сито. Так тесто получится более однородным.
Шаг 2: Выпекание.
Раскладываем тесто по формам (подойдут две формы диаметром 11 см), заполняя их чуть больше чем на половину. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой — она должна выходить из центра сухой.
Шаг 3: Лимонный курд.
Пока куличи остывают, займемся начинкой. В сотейник кладем все ингредиенты для курда, кроме масла. Варим на среднем огне, постоянно помешивая венчиком, пока крем не загустеет. Снимаем с огня и вмешиваем сливочное масло до однородности.
Чтобы крем был идеально гладким, его можно протереть через сито (так уйдет цедра). Переливаем курд в миску, накрываем пленкой и убираем в холодильник до полного остывания.
Собираем идеальный кулич.
Когда выпечка полностью остыла, приступаем к самому интересному. В центре кулича сверху аккуратно делаем круговой надрез и вынимаем «шапочку». Ложкой достаем часть мякиша из середины, делая углубление, но не до самого дна. В получившуюся «чашу» выкладываем холодный лимонный курд, возвращаем «шапочку» на место. Покрыть кулич можно белковой или сахарной глазурью. Если хотите убрать излишнюю сладость или сбалансировать кислоту курда, покройте верхушку сметаной или греческим йогуртом, смешанным с загустителем и сахаром.
Верхушку украсьте цукатами, кондитерской посыпкой, шоколадными шариками или сушеными дольками лимона. При разрезе яркая желтая начинка будет эффектно вытекать. Такой кулич точно впечатлит всех ваших родственников за праздничным столом!
