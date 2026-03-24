Омские леса гибнут из-за плохой погоды

В Омскcтате в понедельник, 24 марта 2026 года, рассказали о гибели лесных насаждений в Омской области в 2025 году.

Источник: Аргументы и факты

По данным ведомства, за минувший год в регионе погибло 316,4 га леса. При этом основной причиной гибели стали не лесные пожары, а неблагоприятные погодные условия (например, дожди), погубившие 83% от всего погибшего леса. Еще 11,2% погибло от лесных пожаров.

Кроме того, лесные насаждения портят дикие животные, уничтожившие 5% погибшего леса. Антропогенный фактор (хозяйственная деятельность человека) привел к гибели 0,8% от всего числа испорченного леса.

Аналитики отмечают, что в 2025-м затраты на воспроизводство лесов и лесоразведение в Омской области составили 100,8 млн рублей. Лесовосстановление и лесоразведение было произведено на площади 4 814 га, из которых 88% — это искусственное лесовосстановление, еще 12% — естественное.