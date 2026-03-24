Омские леса гибнут из-за плохой погоды

По данным ведомства, за минувший год в регионе погибло 316,4 га леса. При этом основной причиной гибели стали не лесные пожары, а неблагоприятные погодные условия (например, дожди), погубившие 83% от всего погибшего леса. Еще 11,2% погибло от лесных пожаров.