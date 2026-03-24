В России мужчин, регулярно посещающих бани, могут направить на спермограмму

«При ответе “Да” на вопросы анамнестической анкеты № 1 (Посещаете ли вы регулярно бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды?), 11 (Перенесенные урологические заболевания: крипторхизм), 14−17 (Перенесенные урологические заболевания: кисты или опухоли яичек или придатков яичка, простатит, эпидидимит, инфекции, передаваемые половым путем), 19−22 (перенесенные урологические заболевания: эпидемический паротит (свинка)… пациент направляется на второй этап ДОРЗ на базовое исследование качества спермы (спермограмму) с последующей консультацией врача-уролога», — говорится в документе.