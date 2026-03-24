Аренда земли подорожала для футбольной школы в Кстове с 40 тыс. до 1,2 млн рублей

Слияние Кстовского района с Нижним Новгородом обернулось для спорткомплекса «Премьер-лига» ростом затрат на аренду земли. Стоимость увеличилась в 30 раз — с 40 тысяч до 1,2 млн рублей. Об этом пишет NN.ru со ссылкой на гендиректора АНО «Футбольный клуб “Нефтехимик”» Михаила Савинова.
В школе ребята разного возраста занимаются футболом. В среднем их родители отдают за тренировки, а также форму и инвентарь до 1,5 тыс. рублей в месяц. Подорожание аренды повлечет за собой изменение стоимости занятий.
Как стало известно, уведомление о повышении арендной платы детская футбольная школа получила от комитета по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода. Пока в документе указан только один земельный надел. В состав комплекса входит несколько футбольных полей, поэтому расходы на аренду могут вырасти еще больше.
В мэрии заявили, что после объединения Кстова и Нижнего Новгорода договор аренды с футбольным клубом «Нефтехимик» был передан на сопровождение в администрацию. Специалисты рассчитали сумму платежа в соответствии с методикой, применяемой в столице Приволжья.
