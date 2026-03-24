Базу для воздухоплавателей хотят создать на территории Борских лугов

Программу развития спортивного воздухоплавания и школу подготовки спортсменов по этому виду спорта могут разработать в Нижегородской области. Этот вопрос обсуждался на выездном заседании комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма, сообщил в интервью ИА «Время Н» председатель региональной Федерации воздухоплавательного спорта, вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта РФ Георгий Зименко.
По его словам, также планируется проработать вопрос предоставления земельного участка для строительства базы воздухоплавателей и глэмпинга на территории Борских лугов.
Зименко пояснил, что воздухоплавательная база станет местом для базирования аэростатов, откуда можно будет совершать полеты и где пилоты-спортсмены смогут ночевать. Сейчас подобная база есть в Семеновском округе.
Он добавил, что каждый вечер на базе будет работать шар на привязи. Все желающие могут приехать, покататься, посмотреть, как улетают шары.
«За счет туристического воздухоплавания сегодня живет спортивное воздухоплавание», — отметил он.