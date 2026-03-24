Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Красноярского края могут сообщать о бездомных животных через госуслуги

На портале госуслуг жители Красноярского края могут сообщить о безнадзорном животном.

Источник: Комсомольская правда

Жители Красноярского края могут сообщать о бездомных собаках и кошках через портал госуслуг. В региональном министерстве цифрового развития уточнили, что в обращении нужно указать место обнаружения животного, описать его, отметить наличие или отсутствие специальной бирки в ухе, немотивированной агрессии.

После этого специализированные службы должны приехать на место, забрать кошку или собаку, а затем доставить в приют. Там животное пройдет обязательный карантин, вакцинацию и стерилизацию.

Найти новый сервис можно с помощью робота Макса — напишите ему «Сообщение о безнадзорном животном».

Не подлежат отлову животные с биркой в ухе, если они не проявляют немотивированной агрессии.