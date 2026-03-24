Жители Красноярского края могут сообщать о бездомных животных через госуслуги

Жители Красноярского края могут сообщать о бездомных собаках и кошках через портал госуслуг. В региональном министерстве цифрового развития уточнили, что в обращении нужно указать место обнаружения животного, описать его, отметить наличие или отсутствие специальной бирки в ухе, немотивированной агрессии.
После этого специализированные службы должны приехать на место, забрать кошку или собаку, а затем доставить в приют. Там животное пройдет обязательный карантин, вакцинацию и стерилизацию.
Найти новый сервис можно с помощью робота Макса — напишите ему «Сообщение о безнадзорном животном».
Не подлежат отлову животные с биркой в ухе, если они не проявляют немотивированной агрессии.