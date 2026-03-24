Родившая в 53 года Федункив высказалась о связи ЭКО с онкологией

Актриса, телеведущая, звезда Comedy Woman Марина Федункив, родившая первенца Теодора в 53 года, высказалась о связи ЭКО с онкологией.
В интервью блогеру Надежде Стрелец она призналась, что сама прошла через экстракорпоральное оплодотворение. И тщательно готовилась к нему.
«Я заморозила яйцеклетки, лечила все свои “хвосты”, всё в норму привела. Да в принципе я баба здоровая. Если бы мне сказали, что есть угроза, я бы никогда не пошла на ЭКО. Но мне сказали, что у меня всё прекрасно», — пояснила Федункив.
Поводом для обсуждения связи ЭКО с онкологическими заболеваниями стал диагноз блогера Лерчек, не раз прибегавшей, по её словам, к этой процедуре. Кроме того, после прохождения ЭКО заболели раком и скончались известные артистки Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк.
Марина Федункив поделилась на этот счёт своим мнением. Она считает, что само по себе экстракорпоральное оплодотворение вряд ли может спровоцировать рак, хотя стресс, который испытывает женщина, способен стимулировать его развитие.
«У меня очень много доброкачественных образований. И я не побоялась. Изначально много чего проштудировала, и наблюдаюсь, чекапы делаю. У меня всё окей: как оно было, так оно и есть. В том же размере, в том же состоянии. Так что я считаю, что это миф», — сказала она.