Размер суточных для служебных командировок увеличен в Беларуси. Это предусмотрено постановлением белорусского правительства № 135 от 23 марта 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В Беларуси размер суточных для служебных командировок увеличился с 12 до 13 рублей. Кроме того, постановлением были внесены и другие изменения в порядок возмещения расходов за командировки.
Областным исполкомам и Мингорисполкому нужно возмещать расходы по приезду к месту командирования и обратно своим председателям при их служебных командировках за границу по тарифам бизнес-класса, согласно порядку возмещения указанных расходов, установленных для должностных лиц, которые входят в состав правительства.
Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Ранее МАРТ Беларуси вынес предписание мобильному оператору А1 — вот за что.
Тем временем Белгидромет сказал, ждать ли экстремальную жару в Беларуси летом 2026 года.
Кроме того, БАА заявила про рекордный ввоз автомобилей физлицами в Беларуси.