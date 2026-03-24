Размер суточных для служебных командировок увеличен в Беларуси

Совмин Беларуси увеличил размер суточных для служебных командировок.

Источник: Комсомольская правда

Размер суточных для служебных командировок увеличен в Беларуси. Это предусмотрено постановлением белорусского правительства № 135 от 23 марта 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В Беларуси размер суточных для служебных командировок увеличился с 12 до 13 рублей. Кроме того, постановлением были внесены и другие изменения в порядок возмещения расходов за командировки.

Областным исполкомам и Мингорисполкому нужно возмещать расходы по приезду к месту командирования и обратно своим председателям при их служебных командировках за границу по тарифам бизнес-класса, согласно порядку возмещения указанных расходов, установленных для должностных лиц, которые входят в состав правительства.

Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

