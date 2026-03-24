Нижегородки завоевали награды чемпионата России по параски

С 14 по 23 марта в Кемеровской области прошли чемпионат и первенство России по парашютно-горнолыжному двоеборью параски-2026.
За награды боролись около трёх десятков спортсменов из восьми регионов страны.
В первые дни участники соревнований соревновались в гигантском слаломе, а затем выполняли парашютные прыжки на точность приземления на одном из аэродромов Кузбасса.
По результатам двоеборья в женском зачёте тройку призёров составили: Анна Гонцова (Кузбасс — Свердловская область), Галина Пенькова (Кемеровская область — Кузбасс), Полина Родина (Нижегородская область).
В командных соревнованиях победили спортсмены Кемеровской области-Кузбасса, а нижегородки Екатерина Невская и Полина Родина удостоились серебряных наград.