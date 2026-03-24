Главу фирмы в Выксе будут судить за невыплату работнику 600 000 рублей

Руководитель фирмы по производству и продаже кормов для животных в Выксунском районе предстанет перед судом за невыплату денежного вознаграждения сотруднику. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского следственного управления СК.
Следствие полагает, что сотрудник не получал зарплату дольше двух месяцев. В общей сложности предприятие задолжало ему свыше 600 тысяч рублей. При этом работодатель мог рассчитаться с подчиненным, но направлял прибыль на другие нужды.
В ходе расследования уголовного дела задолженность по заработной плате перед работником была погашена в полном объеме. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
