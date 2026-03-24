Какая погода будет на Красную горку 19 апреля в Красноярске в 2026 году?

По предварительной информации праздник будет по-весеннему тёплым.
Красная горка 2026 — праздник, отмечающийся в первое воскресенье после православной Пасхи. В этом году он выпадает на 19 апреля.
Какая погода ждёт красноярцев в этот день?
Как сообщил корреспонденту krsk.aif.ru начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов, точный прогноз станет известен за шесть дней до наступления даты Красной горки.
По данным gismeteo.ru, 19 апреля в краевом центре будет облачно, пройдёт небольшой дождь. Ночная температура составит +4°C. Днём потеплеет до +8°C.
Более оптимистичный прогноз на Красную горку 2026 даёт ru-meteo.com. По информации портала, в этот день в Красноярске будет солнечно, без осадков. В ночные часы столбик термометра продержится на уровне отметки +4°C, в дневные поднимется до +13°C. Скорость ветра достигнет 5 м/с, влажность составит 50%, а атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.
