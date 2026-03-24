В Красноярск поступит 155 новых автобусов на газомоторном топливе

Уже в апреле ожидается прибытие первой партии.

Обновление парка общественного транспорта в Красноярске набирает обороты. В своем ежегодном докладе перед депутатами Горсовета мэр Сергей Верещагин озвучил планы по приобретению техники.

Уже в апреле ожидается прибытие первой партии — 55 единиц газомоторных автобусов. На второе полугодие запланировано объявление закупки еще 100 машин.

Кроме того, градоначальник сообщил, что власти прорабатывают корректировку некоторых маршрутов с учетом пожеланий горожан. Среди наиболее частых предложений — усиление транспортного сообщения через Николаевский мост и организация автобусного маршрута до нового Шинного кладбища.

В мэрии также рассказали, что сейчас столичные специалисты совместно с красноярскими экспертами трудятся над созданием обновленной маршрутной сети. При ее разработке учитываются строительство метро, обращения жителей и экономическая эффективность. Итоговые предложения будут представлены осенью.

Ранее мы сообщали, что мэр Красноярска поручил усилить ямочный ремонт дорог в городе.