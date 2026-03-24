В колледже поселка Ачита Свердловской области прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся 10 марта в филиале Красноуфимского аграрного колледжа в поселке Ачита Свердловской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Ачитского городского округа.
С приветственным словом к гостям обратилась руководитель филиала Ирина Малахова, которая рассказала о жизни колледжа и правилах приема. После этого на сцене выступили участники студенческого совета с театрализованным представлением. Для гостей была организована интерактивная программа. Например, преподаватель Екатерина Хабарова провела квиз «Спринт эрудитов», в ходе которого школьники смогли проявить эрудицию и логическое мышление.
Педагог-психолог Алина Богомолова провела игру «Музыкальное лото». Также школьники посетили два мастер-класса. Мастер производственного обучения Светлана Щербакова обучала изготовлению цветов из металла. Мастер производственного обучения Виктор Копорушкин совместно со студентами второго курса продемонстрировал процесс замены клапанов на головке блока цилиндров, что позволило школьникам увидеть применение технических знаний на практике.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.