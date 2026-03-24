Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Актобе таксист выплатит пассажирке 500 тысяч тенге после ДТП

В результате аварии пассажирка получила перелом трёх рёбер.

Источник: Baigenews

В Актобе суд рассмотрел дело о дорожно-транспортном происшествии с участием такси, в результате которого пострадала пассажирка, передает BAQ.KZ.

По данным суда, 27-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, работавший таксистом, на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу другому автомобилю и допустил столкновение.

В результате аварии пассажирка получила перелом трёх рёбер и была доставлена в больницу. Позже женщина обратилась в суд с требованием взыскать с водителя 500 тысяч тенге компенсации морального вреда. По её словам, травма значительно ухудшила состояние здоровья: ей было трудно дышать и передвигаться, а также в течение двух месяцев она не могла работать.

На судебном заседании водитель признал свою вину и сообщил, что уже оплатил лечение пострадавшей. Он также просил не назначать ему строгое наказание.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили 80 часов общественных работ, лишили водительских прав на один год, а также обязали выплатить пассажирке 500 тысяч тенге компенсации.