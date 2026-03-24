В Москве могут появиться преследующие людей клещи

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Преследующие людей клещи рода Hyalomma могут появиться в Москве, рассказал врач, главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.
«Вероятность миграции (распространения) клещей рода Hyalomma на территорию Европы, включая Москву, оценивается экспертами как реально существующая и растущая тенденция. Тем не менее, вероятность формирования устойчивых популяций в настоящее время низка, однако нельзя исключать регулярный завоз единичных особей», — сказал Матюхин «Газете.ru».
Врач отметил, что разница между обычными (лесными/таежными) клещами и клещами рода Hyalomma настолько существенна, что затрагивает внешность, поведение, среду обитания и, самое главное, характер вызываемых ими заболеваний. По его словам, если сравнивать с бытовыми аналогиями: обычный клещ — это пассивный «засадчик», если клещ упал с одежды, он не будет бежать за жертвой, а Hyalomma — агрессивный «охотник-преследователь».
Как подчеркнул специалист, это одни из немногих клещей, которые активно преследуют добычу, развивают высокую скорость передвижения (до 1−2 метров в минуту, что для членистоногого очень быстро).
«Они реагируют на углекислый газ (дыхание), тепло тела и вибрацию почвы. Завидев человека или животное, они могут бежать за ним на расстояние до 10−15 метров. Если человек остановился отдохнуть в поле или степи, клещ может целенаправленно приползти к нему», — добавил Матюхин.
В беседе с изданием врач уточнил, что на сегодняшний день устойчивых (резидентных) популяций клещей Hyalomma в Московском регионе не зафиксировано.
Отмечается, что их постоянный ареал в России ограничен южными областями: Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Северного Кавказа.