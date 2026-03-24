В Москве могут появиться преследующие людей клещи

Врач отметил, что разница между обычными (лесными/таежными) клещами и клещами рода Hyalomma настолько существенна, что затрагивает внешность, поведение, среду обитания и, самое главное, характер вызываемых ими заболеваний. По его словам, если сравнивать с бытовыми аналогиями: обычный клещ — это пассивный «засадчик», если клещ упал с одежды, он не будет бежать за жертвой, а Hyalomma — агрессивный «охотник-преследователь».