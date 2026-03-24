Стало известно, когда пройдет генеральная репетиция парада ко Дню победы

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада ко Дню Победы пройдет 7 мая на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля.
«Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Кроме того, 9 мая в Александровском саду состоится возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.