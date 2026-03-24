Красноярцам рассказали о распределении мест в детских садах

Распределение мест в детских садах Красноярска начнется 1 апреля. Их получат дети, которым на 1 сентября этого года будет от 1,6 до 7 лет. Об этом рассказали в мэрии.
Процесс комплектования займет 5 месяцев. В апреле на официальном портале края движение очереди отображаться не будет. В мае результат появится в личном кабинете, там можно будет увидеть новую позицию в очереди или статус «скомплектован» с названием учреждения, куда зачислен ребенок.
«Родители могут выбрать до 5 детских садов в районе, где ребенок стоит на учете. Когда приказ о распределении мест подпишут, у семьи будет 10 рабочих дней, чтобы принять решение. Если место в предложенном садике устраивает, нужно успеть написать заявление заведующему. Выдача направлений в детский сад начнется с 1 июня. В течение месяца после этого родителям нужно принести в дошкольное учреждение полный пакет документов, если срок пропустить, место достанется другому. С 1 сентября, при наличии свободных мест, начнется доукомплектование садиков», — рассказала руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
Вопросы по процедуре комплектования красноярцы могут задать по телефонам:
Железнодорожный и Центральный районы: 221−32−34; Кировский район: 222−37−51, 222−37−52; Ленинский район: 234−73−54; Октябрьский район: 218−08−59; Свердловский район: 261−24−88; Советский район: 220−06−57, 220−19−97, 255−36−05.
Напомним, в настоящее время в Красноярске работает 145 муниципальных детских сада и 22 структурных подразделения в составе школ. Согласно закону, места в них сначала получают те, у кого есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление, затем — все остальные. Перечень льготных категорий размещен на сайте главного управления образования.
