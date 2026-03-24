Стартовал конкурс на реконструкцию знаковых объектов Красноярска: Театральной площади и светомузыкального фонтана

В Красноярске объявлен конкурс на проекты реконструкции Театральной площади и светомузыкального фонтана. Лоты торгуются отдельно. На первом этапе подрядчики должны представить эскизы, которые оценит специальная комиссия, включающая главного архитектора города, депутатов, специалистов профильных департаментов и Красгорпарка (заказчик проектов). Затем будет оцениваться опыт компании, предложенная сумма и другие параметры заявки. Проект модернизации фонтана должен включать подсветку струй и контура и предусматривать несколько режимов работы, в том числе и «шоу». От соискателей ждут по три эскиза. Благоустройство площади в целом предполагает создание зон отдыха, место под временную сцену, малые архитектурные формы, озеленение, праздничную иллюминацию. Провода должны быть спрятаны под землю, видеонаблюдение — интегрировано в систему «Безопасный город». ПСД должно быть готово в течение 6 месяцев с момента заключения контракта.