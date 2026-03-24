«Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Александровский сад. Возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», — говорится в сообщении.
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет 7 мая
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Парад Победы на Красной площади традиционно состоится 9 мая, а на 7 мая запланирована его генеральная репетиция. Это следует из сообщения Кремля об аккредитации журналистов.