В Волгоградской области фермер захламил 2,7 гектаров земли

Волгоградские специалисты Россельхознадзора в рамках выездного обследования выявили на земельном участке сельхозназначения внушительную свалку. Как уточнили в ведомстве, землю захламили в Ленинском районе.

— В ходе обследования сельхозугодий на площади 2,7 гектаров выявлены очаги захламления твердыми бытовыми отходами. На момент выездного обследования уборка захламления не осуществлялась, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Собственнику участка выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства. Ему предписано привести участок в состояние, пригодное для использования.

Фото: архив V102.RU.