Лесхоз назвал адреса точек продажи березового сока в Минске

Стартовала массовая заготовка и реализация березового сока, его можно приобрести по ценам от 0,42 до 0,55 рубля за литр.

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Лесхозы Минской области планируют собрать более 3,8 тысячи тонн березового сока в этом сезоне, сообщили в Минском ГПЛХО.

В столичном лесхозе рассказали, что в Минской области стартовала массовая заготовка березового сока. Также сразу начинается реализация свежего березовика населению. Его можно купить не только в лесничествах, но и в нескольких точках Минска.

«В лесничествах литр сока обойдется в 0,42 рубля, на выездных торговых точках в райцентрах — 0,48 рубля, в столице березовый сок можно будет приобрести по цене 0,55 рубля», — рассказали БелТА в Минском лесхозе.

Отмечается, что в белорусской столице продажа сока будет организована по следующим адресам: Логойский тракт, 52, ул. Тимирязева, 118, ул. Леонида Левина, 8, ул. Багратиона, 70 и пр. Дзержинского, 104 (откроется с 25 марта).

Ранее в Минприроды напомнили, где сбор березового сока запрещен. В список таких мест входят населенные пункты, дендрологические парки, ботанические сады, места обитания редких видов животных и растений, зоны охраны историко-культурных ценностей, территории курортов, организаций здравоохранения и места массового отдыха.

Кроме того, подсачивать деревья запрещено в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, других транспортных коммуникаций и прибрежных полос водных объектов.