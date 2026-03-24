Свыше 3 млн деревьев высадят в лесах Воронежской области весной 2026 года

Работы по посадке уже стартовали в Верхнемамонском лесничестве.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области началась весенняя кампания по посадке леса. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». За ближайшие два месяца планируется провести лесовосстановление на площади около 700 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства в понедельник, 23 марта.

Первые работы стартовали в Верхнемамонском лесничестве, где почва уже достигла необходимого состояния для проведения посадки. Затем к кампании присоединятся другие южные лесничества региона — Богучарское, Павловское и Донское. В остальных районах области работы начнутся по мере оттаивания грунта.

В министерстве отметили, что особое внимание уделяется качеству посадочного материала. Все сеянцы выращены в региональных лесных питомниках и тепличном комплексе Воронежского лесопожарного центра, что гарантирует высокую адаптацию молодых деревьев к местному климату.

Всего этой весной планируется высадить более 3 млн молодых деревьев. Кроме того, свыше 300 гектаров леса посадят арендаторы лесных участков.