Свыше 3 млн деревьев высадят в лесах Воронежской области весной 2026 года

В Воронежской области началась весенняя кампания по посадке леса. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». За ближайшие два месяца планируется провести лесовосстановление на площади около 700 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства в понедельник, 23 марта.