Бессрочное ограничение движения введут на трассе М-5 в Челябинской области

Это связано с ремонтом моста через реку Атлян (Миасский городской округ).

Источник: РИА "Новости"

Бессрочное ограничение движения введут на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это связано с ремонтом моста через реку Атлян (Миасский городской округ).

«На 1766 километре с 23 апреля 2026 года вводится временное ограничение движения транспортных средств», — говорится в оповещении.

Оно предполагает снижение скорости до 70 км/ч, а также ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства, — свыше 5 тонн (запрещается движение грузовиков, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает указанную).

Ограничения будут действовать «вплоть до реализации дорожных работ, об их снятии будет сообщено дополнительно».