Автоматическую подачу заявок в 1 класс запустили в Нижегородской области

Нижегородская область вошла в число 17 пилотных регионов России, где внедрена автоматическая отправка заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Теперь родителям достаточно заранее оформить черновик на портале «Госуслуги» и поставить специальную отметку — система сама направит документ в выбранную школу в момент начала приема заявок.
Как пояснил заместитель губернатора Егор Поляков, новая процедура максимально упрощена и избавляет жителей от необходимости отслеживать точное время старта кампании в конкретном учебном заведении. Первый этап зачисления (для детей по месту прописки и льготников) продлится до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября начнется вторая волна — прием заявлений на свободные места в школы не по территориальному принципу.
Министр образования региона Михаил Пучков отметил, что ранее процедура была напряженной, так как родителям приходилось ждать полуночи, чтобы успеть отправить заявку вручную. В текущем году нижегородские школы готовятся принять около 35 тысяч первоклассников. Оптимизация процесса проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее нижегородцы начали получать на Госуслугах уведомления от Росреестра.