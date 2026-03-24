По народной программе в Братском районе ремонтируют два детских сада

IrkutskMedia, 24 марта. Капитальный ремонт двух детских садов в Братском районе будет завершен в 2026 году до начала нового учебного года. Дошкольные образовательные учреждения в сёлах Илир и Большеокинское включены в народную программу «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ЕР.
Как сообщил мэр Братского района Николай Дружинин, к настоящему времени на объектах полностью завершены демонтажные работы. В Илире подрядная организация уже приступила к устройству кровли, следующим этапом — монтаж полов и отделочные работы. В Большеокинском из-за высокого износа деревянной конструкции работы идут медленнее, но без отставания от графика.
«В текущем году в Иркутской области проходит капитальный ремонт шести дошкольных учреждений, два из них — в Братском районе. Оба здания имели высокий процент износа конструкций и нуждались в капитальном ремонте. Строители набрали хорошие темпы работ. Еженедельно на объекты выезжают специалисты отдела архитектуры и градостроительства, если возникают какие-то вопросы, совместно с подрядной организацией принимаем решения, чтобы на графике это никак не отразилось», — прокомментировал Николай Дружинин.
Как отметил председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Иркутской области Тимур Сагдеев, в рамках народной программы партии «Единая Россия» с 2022 года в регионе началась реализация масштабной программы «Модернизация школьных систем образования», с 2025 по аналогии с ней приступили к капремонту детских садов.
«До этого средства из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений образования в регионы не направлялись. У нас действовала своя областная программа, по ней мы выделяли в год из регионального бюджета средства на ремонт, но не более одной школы и одного детсада в одном муниципальном образовании. С федеральными средствами появилась возможность работать быстрее, ремонтировать несколько объектов в одном муниципальном образовании одновременно», — отметил Тимур Сагдеев.