В Москве число бюджетных мест в городских колледжах увеличат на 10 тыс

Во вторник председатель Государственной думы Вячеслав Володин и мэр столицы Сергей Собянин посетили Форум колледжей Москвы, который проходит в Гостином Дворе с 21 по 24 марта. Среди гостей мероприятия также были руководители парламентских фракций партий «Единая Россия» Владимир Васильев, КПРФ Геннадий Зюганов, ЛДПР Леонид Слуцкий, «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикеры и председатели ряда комитетов Госдумы.
«Благодарю Вячеслава Викторовича и большую команду Государственной думы, которая уделяет огромное внимание развитию среднепрофессионального образования, по поручению президента мы развиваем это направление. В Москве количество учащихся колледжей за последние 6 лет удвоилось, в последние два-три года выросло практически на 50%, благодаря, в том числе, принятию нового закона, проведению эксперимента, когда ребята без проблем бесшовно практически переходят от среднего образования в колледже, получают достойную профессию, которая поможет им встать на ноги, получать хорошую зарплату. С учетом интереса ребят в этом году мы на 10 тыс. еще увеличили количество бюджетных мест», — сказал Собянин.
В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы уточняется, что таким образом число бюджетных мест в городских колледжах составит 47 тыс. Собянин отметил, что студенты полностью обеспечиваются бюджетными местами, также идет активная модернизация всей инфраструктуры колледжей. «Судя по количеству желающих учиться в наших колледжах, растет и имидж, создается другой образ среднепрофессионального образования, они очень востребованы на трудовом рынке Москвы. Очень важно, что они получают уже готовую профессию и достойно вливаются в производственные коллективы», — добавил мэр.
Володин отметил, что среднее профессиональное образование в свое время незаслуженно ушло на второй план, и от этого все только проиграли. «Хорошо то, что Москва здесь является флагманом, регионом, который во многом изменил отношение к профессиональному образованию. Это крайне важно, потому что другие регионы точно последуют примеру Москвы», — добавил председатель Госдумы.
Форум колледжей Москвы — масштабное профориентационное мероприятие для школьников и их родителей, которое проводится второй раз. В этом году впервые на одной площадке представлено около 70 учебных заведений среднего профессионального образования столицы. В 2025 г. в столичные колледжи поступили 45% выпускников 9-х классов московских школ — 49 тыс. человек, из них 37 тыс. человек — в колледжи правительства Москвы, все на бюджетные места.