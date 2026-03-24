Садовод Самойлова раскрыла секрет по ускорению роста рассады в два раза

Светлана порекомендовала выставлять рассаду на солнце, так как естественный свет более полезен для растений, чем даже самые современные искусственные источники освещения. Если есть возможность, она советует выносить рассаду на застеклённую лоджию днём, при условии, что температура там не ниже 16 градусов. По словам Светланы, даже нескольких часов пребывания на солнце будет достаточно, чтобы ускорить рост рассады в два раза.