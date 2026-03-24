Садовод Самойлова раскрыла секрет по ускорению роста рассады в два раза

Преподаватель курса «Садоводство» и блогер Светлана Самойлова поделилась советами по уходу за рассадой в домашних условиях. в беседе с РИАМО она отметила, что для быстрого роста не обязательно использовать мощную лампу.
Светлана порекомендовала выставлять рассаду на солнце, так как естественный свет более полезен для растений, чем даже самые современные искусственные источники освещения. Если есть возможность, она советует выносить рассаду на застеклённую лоджию днём, при условии, что температура там не ниже 16 градусов. По словам Светланы, даже нескольких часов пребывания на солнце будет достаточно, чтобы ускорить рост рассады в два раза.
Кроме того, садовод предостерегла от чрезмерного увлечения удобрениями, которые можно найти в интернете и социальных сетях. Она отметила, что такие удобрения могут нанести вред рассаде, поэтому к ним нужно относиться с осторожностью.
Также Светлана Самойлова дала несколько практических советов по использованию удобрений. Она рекомендовала всегда уменьшать дозу, указанную в инструкции, в два раза и применять удобрения только после полива, когда почва влажная.
