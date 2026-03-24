Газификация СНТ в Калининградской области: что изменилось для владельцев

С апреля 2024 года в регионе действуют новые правила подключения газа для садовых товариществ.

Источник: KaliningradToday

Если дом находится в СНТ, расположенном в границах населенного пункта, газ к границе участка проведут бесплатно. Внутренние работы — монтаж оборудования и подключение — владелец оплачивает самостоятельно.

В управлении Росреестра по Калининградской области рассказали, как ведомство участвует в программе. Специалисты оформляют права на садовые участки и жилые дома, переводят садовые дома в жилые, регистрируют права газораспределительных организаций на построенные сети и участки под ними. Также Росреестр консультирует по вопросам кадастрового учета и регистрации прав.

«Мы рады внести вклад в этот важный проект, оказывая содействие в оформлении прав собственности на землю и недвижимость, инфраструктурные сети, — отметила заместитель руководителя регионального Управления Росреестра О. С. Бурганшина. — Продолжаем нашу совместную работу с муниципалитетами и гражданами для успешной реализации проекта и достижения поставленной цели — улучшения жилищных условий жителей Калининградской области».

Программа газификации в регионе продолжается. Постепенно природный газ становится доступен не только в городах и селах, но и в садовых товариществах.