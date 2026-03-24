Губернатор Хоценко поручил начать капремонт Литературного музея Достоевского

Виталий Хоценко поручил приступить к созданию нового экспозиционного пространства Литературного музея имени Ф. М. Достоевского. Капитальный ремонт здания на улице Победы, 1Б, планируется провести в 2026—2027 годах. По поручению губернатора определены условия выполнения работ по капитальному ремонту помещений, где разместится новый экспозиционный зал Омского государственного литературного музея имени Ф. М. Достоевского. Новая экспозиция станет еще одним местом для привлечения всех, кто так или иначе хочет узнать больше о великом писателе, который провел в Омске больше года.