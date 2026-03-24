Губернатор Хоценко поручил начать капремонт Литературного музея Достоевского

Виталий Хоценко поручил приступить к созданию нового экспозиционного пространства Литературного музея имени Ф. М. Достоевского. Капитальный ремонт здания на улице Победы, 1Б, планируется провести в 2026—2027 годах. По поручению губернатора определены условия выполнения работ по капитальному ремонту помещений, где разместится новый экспозиционный зал Омского государственного литературного музея имени Ф. М. Достоевского. Новая экспозиция станет еще одним местом для привлечения всех, кто так или иначе хочет узнать больше о великом писателе, который провел в Омске больше года.
В рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» будет выполнен комплексный ремонт объекта площадью 170 квадратных метров. Предусмотрено обновление кровли, фасада и витражей, а также полная модернизация инженерных систем, включая отопление, вентиляцию и противопожарную защиту.
Решение о развитии музея приурочено к статусу Омской области как Культурной столицы России 2026 года. Регион усиливает культурную инфраструктуру для сохранения исторической памяти и продвижения литературного наследия.
Литературный музей располагается в старейшем здании города, построенном в 1799 году для комендантов крепости. Именно здесь в 1859 году отбывал наказание великий русский писатель Федор Достоевский. Расширение пространства позволит представить наследие писателя и других авторов, связанных с Омском, более полно и современно.