Лучшего таксиста в Ростове впервые определят по итогам конкурса профмастерства

9 апреля 2026 года в Ростове на Дону впервые пройдет региональный этап VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Об этом сообщили региональные власти.
Цели мероприятия — повышение качества пассажирских перевозок и популяризация профессии таксиста. Водители продемонстрируют знание ПДД и навыки управления транспортом.
Участие в региональном этапе бесплатное, при этом победителю обещают денежный приз в размере 30 тысяч рублей и право представлять регион во всероссийском финале конкурса. Главный приз финала — автомобиль.
К участию приглашают официально трудоустроенных водителей такси, количество мест ограничено. Узнать детали можно на сайте проекта.
