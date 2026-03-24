Лучшего таксиста в Ростове впервые определят по итогам конкурса профмастерства

В Ростове пройдет региональный этап конкурса профмастерства среди водителей такси.

Источник: Комсомольская правда

9 апреля 2026 года в Ростове на Дону впервые пройдет региональный этап VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Об этом сообщили региональные власти.

Цели мероприятия — повышение качества пассажирских перевозок и популяризация профессии таксиста. Водители продемонстрируют знание ПДД и навыки управления транспортом.

Участие в региональном этапе бесплатное, при этом победителю обещают денежный приз в размере 30 тысяч рублей и право представлять регион во всероссийском финале конкурса. Главный приз финала — автомобиль.

К участию приглашают официально трудоустроенных водителей такси, количество мест ограничено. Узнать детали можно на сайте проекта.

