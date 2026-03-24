При взрыве в жилом доме в Севастополе погибла женщина, ее сын пропал без вести

В ночь на 24 марта в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе произошел взрыв. Погибла женщина, еще 12 человек пострадали. Частично обрушились перекрытия, загорелись квартиры в соседнем доме. Спасатели всю ночь разбирали завалы и тушили пожар. О масштабах разрушений и последствиях ЧП — в материале «Газеты.Ru».
В жилом доме № 14 на улице Павла Корчагина в Севастополе около 23:40 произошел взрыв. В одной из квартир на первом этаже частично обрушилась стена, а перекрытия и внутренние конструкции пострадали с первого по третий этажи. Ударной волной задело и соседний дом, в нем загорелись квартиры в двух подъездах.
Всего в результате пожара выгорели 10 квартир. Также повреждены шесть соседних многоквартирных домов.
«Фасад дома № 14 выгорел очень сильно в районе двух подъездов. Порядка шести квартир выгорело сильно, около 20 — пострадали меньше. Выбиты в основном старые окна в деревянных рамах. Снаружи работ уже не проводится», — сообщил корреспондент ForPost.
Что известно о жертвах.
В результате взрыва пострадали 12 человек, трое из них — дети. Десять пострадавших находятся в больницах Севастополя, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Один ребенок — в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще одному пациенту медицинскую помощь оказали амбулаторно.
~При взрыве погибла певчая Татианинского храма, мать шестерых детей Ольга Родикова, ~сообщили на официальной странице храма во «ВКонтакте». Ее сын 2006 года рождения пропал без вести.
«В полночь в результате взрыва в многоквартирном доме (обстоятельства пока устанавливаются) погибла наша певчая, прихожанка, стоявшая у истоков Татианинского храма, многодетная мама Ольга Родикова! Предположительно погиб и ее сын Василий. Четыре дочери ранены, в больнице», — следует из публикации.
Как помогают пострадавшим.
Жителей обоих домов эвакуировали. Рядом, в здании школы, развернули пункт временного размещения, а тех, чьи квартиры оказались непригодны для жизни, решили перевезти в пансионат.
Спасатели работали на месте обрушения всю ночь. Сообщалось о привлечении к разбору завалов и тушению пожара 51 единиц техники и 179 сотрудников экстренных служб.
После эвакуации жильцов в Севастополе начали собирать помощь для людей, оставшихся без вещей первой необходимости.
В чем причина взрыва?
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что специалисты провели первичное обследование и уже ~исключили версию взрыва бытового газа~. По его словам, сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, сотрудники Следственного комитета и ФСБ, а точную причину ЧП назовут после завершения всех экспертиз.
Развожаев отдельно поблагодарил спасателей и пожарных за быструю реакцию. Он подчеркнул, что ситуация остается стабильной. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва.
После взрыва и обрушения дома в Севастополе возбудили уголовное дело. Следственный комитет будет разбираться в случившемся по статье о причинении смерти по неосторожности.
Обрушение произошло на фоне сообщений об атаке украинских беспилотников. Однако беспилотную опасность губернатор города объявил уже после первых сообщений о взрыве.