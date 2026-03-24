В обновлённом СКК им. Блинова изменилась схема секторов

Во вторник, 24 марта, на официальных ресурсах ХК «Авангард» открылась возможность заказать билеты на первый матч в истории отремонтированного СКК им. Блинова.
Напомним, что уже в эту пятницу, 27 марта, «Омские Крылья», фарм-клуб «Авангарда», примет в 3-м матче ⅛ финала ВХЛ челябинский «Челмет». Начало — в 19:00. Здесь же точно состоится и 4-я игра серии: она пройдёт 29 марта в 13:00.
Обращаем внимание, что теперь в СКК поменялась нумерация секторов. Теперь они считаются от главного входа (сектор 1) по часовой стрелке. Выглядит их расположение следующим образом (скриншот сделан с сайта спорткомплекса):
А вот как выглядела разбивка секторов до реконструкции (источник фотографии: vk.com/vc_omichka):
Сегодня, 24 марта, в серии «Омских Крыльев» и «Челмета» состоится второй матч. Пройдёт он на льду челябинского дворца спорта «Юность». Начало — в 19:30 по Омску. Первая игра закончилась со счётом 4:1 в пользу челябинского клуба, в серии впереди «Челмет» — 1−0.