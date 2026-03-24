«Лекарства должны быть там, где они нужны и тогда, когда они нужны» — Дмитрий Демешин

Жители северных районов Хабаровского края — в том числе жители сёл района имени Полины Осипенко — обеспокоены нехваткой лекарственных средств в местных аптеках. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», этот вопрос стал одним из самых популярных среди поступивших на «прямую линию» губернатора Дмитрия Демешина.
Сегодня объем лекарств, поступающие в аптечные пункты, не способен удовлетворить потребности населения. Люди раскупают лекарства и эта ситуация с пустыми полками в аптеке особенно актуальна в межсезонный период.
Дмитрий Демешин отметил, что снабжение аптечного подразделения КГБУЗ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения», расположенного в селе имени Полины Осипенко, медикаментами и товарами аптечного ассортимента осуществляется за счет собственных средств.
— За февраль 2026 года в аптечное подразделение было отгружено товара на полмиллиона рублей. Нужно изыскивать возможности для привлечения частных поставщиков, в том числе для того, чтобы обеспечить долговременный запас лекарственных средств. Лекарства должны быть там, где они нужны, и тогда, когда они нужны, — резюмировал Дмитрий Демешин.
