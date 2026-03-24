Концессионное соглашение на возведение дублера проспекта Ленина пока не готово

Концессионное соглашение на строительство дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде пока не заключено. Как сообщили в ГУАД НО, переговоры по этому вопросу еще продолжается. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород».
Сейчас стороны обсуждают и согласовывают условия будущего соглашения. что касается документации, первые три этапа по ней уже утвердили, четвертый этап пока не утвержден минградом Нижегородской области.
Параллельно стартовала разработка проектной документации на 1−3 этапы первой очереди строительства.
Напомним, что дублер проспекта Ленина станет шестиполосным. Новая дорога пройдёт по улицам Молитовской, Голубева, Баумана и Героя Попова и свяжет Советскую улицу в Канавинском районе и улицу Баумана в Ленинском. Его протяженность составит 4,65 км. В строительство дороги инвестируют 14,4 млрд рублей, а строить ее будут с 2025 по 2028 год в рамках концессионного соглашения. Сам проект намерены завершить до 2029 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что дорожную разметку нанесут на 471 участке улично-дорожной сети в Нижнем Новгороде этой весной.