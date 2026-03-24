Демешин: «Жильё для бюджетников на селе — это необходимая база»

На прямой линии 24 марта к губернатору Дмитрию Демешину обратилась Татьяна Тарасова, учитель математики из посёлка Ванино. Она рассказала, что переехала в край по программе «Земский учитель» и получила новый дом, построенный специально для её семьи. Женщина искренне поблагодарила главу региона и пригласила его на новоселье.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что обеспечение жильём учителей, врачей и социальных работников остаётся приоритетом для краевых властей. По его словам, в крае благоустраивают инфраструктуру именно для того, чтобы люди приезжали и оставались жить на Дальнем Востоке.
Губернатор отметил, что жалобы на нехватку кадров поступают из разных территорий, но в Ванино проблему удалось решить. При этом он обратил внимание, что не все чиновники на местах ставят себе задачу улучшить жизнь специалистов, приезжающих на село — что категорически недопустимо, поскольку теряются ценные кадры.
«Есть люди, которые не попадают под программу “Земский учитель” или “Земский доктор”, но тоже нуждаются в жилье. У нас масса программ — комплексное развитие сельских территорий, арендное жильё. Нужно по-максимуму использовать эти рычаги, поскольку жильё получают не все, мне приходит вал таких обращений. Вот был пример в соседней Советской Гавани, приехала семья врачей. Поснимали жильё, но свою квартиру так и не получили, в итоге уехали в соседний регион, где им предложили условия получше. Такого быть не должно!» — сказал Демешин на прямой линии 24 марта.
Губернатор поручил продолжить системную работу по обеспечению бюджетников жильём во всех муниципалитетах края.
«Главное, чтобы главы районов и поселений активно работали, выслушивали нужды людей», — добавил он.