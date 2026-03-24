Демешин: «Жильё для бюджетников на селе — это необходимая база»

«Есть люди, которые не попадают под программу “Земский учитель” или “Земский доктор”, но тоже нуждаются в жилье. У нас масса программ — комплексное развитие сельских территорий, арендное жильё. Нужно по-максимуму использовать эти рычаги, поскольку жильё получают не все, мне приходит вал таких обращений. Вот был пример в соседней Советской Гавани, приехала семья врачей. Поснимали жильё, но свою квартиру так и не получили, в итоге уехали в соседний регион, где им предложили условия получше. Такого быть не должно!» — сказал Демешин на прямой линии 24 марта.