Нижегородские депутаты не поддержали идею о заморозке тарифов ЖКХ

Комитет заксобрания Нижегородской области не поддержал инициативу о заморозке тарифов ЖКХ на 2026−2028 годы. Решение было принято на заседании 18 марта, сообщили в пресс-службе нижегородского отделения КПРФ.
Нижегородские коммунисты предлагали не повышать тарифы в ближайшие годы и снизить допустимую долю расходов на коммунальные услуги с 22% до 10% от суммы совокупного дохода. В КПРФ напомнили, что в 2026 году в Нижегородской области платежи за ЖКХ вырастут почти на 12%.
«Не менее принципиальный для нас вопрос — необходимость соотнесения тарифов и коммунальных платежей прежде всего с реально располагаемыми доходами граждан, а не с желаниями “коммунальных олигархов”, — уточнили в нижегородском отделении партии.
Напомним, нижегородское УФАС проводит внеплановую проверку региональной службы по тарифам. Подобные мероприятия в отношении РСТ уже проходили в 2024 и 2025 годах.