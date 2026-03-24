Пермские лесники пробивают отверстия в снегу для спасения саженцев деревьев

Сотрудники лесных питомников Прикамья начали разрушать наст в местах, где были высажены саженцы елок.
Это делается для того, чтобы молодые растения, которые еще совсем крохотные, получили доступ к свежему воздуху. Также прокопанные отдушины обеспечивают оптимальную для елочек температуру.
Фото: Минприроды Пермского края.
В минприроды Пермского края пояснили, что весной во время солнечных дней на снегу образуется наст. Под ним формируется высокая влажность, а также корка не пропускает кислород в нужном объеме. Это может привести к заболеваниям сеянцев. Поэтому лесники прокапывают отдушины.