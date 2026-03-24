В Калининграде рабочий упал с четвертого этажа строящегося дома на Каблукова и погиб

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 34-летнего мужчины на стройке в Центральном районе Калининграда. Трагедия произошла вечером 21 марта на объекте на улице Каблукова.
По предварительным данным, рабочий подрядной организации проводил уборку на строительных лесах 9-этажного дома. Мужчина не был экипирован, сорвался с высоты четвертого этажа и упал. От полученных травм он скончался на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека), продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и лицо, которое привлекут в качестве обвиняемого.