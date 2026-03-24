Красноярцы могут сообщить о бездомных животных через Госуслуги

В Красноярском крае запустили удобный цифровой сервис для информирования специализированных служб о безнадзорных кошках и собаках. Оставить обращение можно всего за несколько минут, сообщили в региональном правительстве.
В форме необходимо указать: место нахождения животного; его вид, окрас и примерный размер; наличие или отсутствие идентификационной метки в ухе; факты проявления немотивированной агрессии; по желанию — приложить фотографию.
После поступления сигнала профильные службы проведут отлов и доставят животное в приют. Там ему обеспечат обязательный карантин, вакцинацию и стерилизацию.
Исключение составляют питомцы, у которых есть бирка в ухе, — этот знак указывает на то, что животное уже было отловлено, прошло все необходимые ветеринарные процедуры и возвращено в естественную среду обитания. Такие особи не подлежат повторному изъятию, если не проявляют немотивированной агрессии.
