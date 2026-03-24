Что такое «белый список» интернета в России, почему он появился и какие приложения в него входят

В России нередкими стали случаи ограничения мобильного интернета. Весной 2026 года перебои регулярно фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Власти объясняют это мерами безопасности. В связи с этим Минцифры составило белый список сайтов, которые остаются доступными пользователям даже при ограничении трафика. Какие сервисы и приложения в него вошли и как пользоваться сайтами, которые не находятся в белом списке, — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

В России нередкими стали случаи ограничения мобильного интернета. Весной 2026 года перебои регулярно фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Власти объясняют это мерами безопасности. В связи с этим Минцифры составило белый список сайтов, которые остаются доступными пользователям даже при ограничении трафика. Какие сервисы и приложения в него вошли и как пользоваться сайтами, которые не находятся в белом списке, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое белый список и зачем он нужен.

Белый список — это перечень сайтов и приложений, которые продолжают работать даже при временных ограничениях мобильного интернета. Операторы связи настраивают оборудование так, чтобы открывались только эти ресурсы. В список, как правило, попадают социально значимые сервисы: «Госуслуги», банки, доставка, маркетплейсы.

Как это работает технически: оператор использует систему DPI (глубокий анализ трафика), которая смотрит, к какому сайту вы обращаетесь. Если адрес есть в списке разрешенных — запрос проходит, если нет — блокируется.

Зачем вообще вводятся такие ограничения? В Минцифры поясняют: в ряде регионов при угрозе безопасности из-за беспилотников точечно отключают только мобильный интернет. Это помогает снизить точность наведения дронов и противостоять атакам.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — подобные сообщения поступают жителям в этом случае.

Конечно, белый список — это не полноценный интернет. Но когда связь ограничивают, такой вариант лучше, чем полное отключение. Вы заранее знаете, что:

* можно платить и переводить деньги;

* карты и такси не «отвалятся»;
* «Госуслуги» останутся доступны;
* новости и важная информация будут под рукой.

Какие сервисы входят в белый список.

Список сервисов формирует Минцифры совместно с операторами связи и владельцами цифровых платформ.

Минцифры продолжает пополнять список. Последние обновления вышли в феврале — марте 2026 года. В итоговый реестр входят следующие категории:

1. Государственные и социальные сервисы.

Это база, которая работает везде и всегда. Сюда входят следующие сайты и порталы:

* портал «Госуслуги»,

* сайт Генпрокуратуры,
* сайт системы маркировки «Честный знак»,
* ГИС ЖКХ,
* ресурсы ФНС для налогоплательщиков.

Кроме того, доступны порталы «Россия — страна возможностей», «Движение первых», «Объясняем.рф», сайты МВД, МЧС, Россетей и ряд других платформ.

2. Финансовый сектор.

В белый список включены ключевые банки:

* ВТБ,

* ПСБ,

Также доступны платежная система «Мир», сайт Центробанка, система быстрых платежей (СБП) и Московская биржа.

3. Цифровые экосистемы и коммуникации.

Продолжают работать:

* сервисы «Яндекса» (поиск, карты, музыка, такси),

* соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
* Mail.ru,
* мессенджер MAX,
* Дзен,
* VK Видео,
* Rutube,
* Avito,
* «Домклик»,
* сайт вакансий и поиска работы HeadHunter.

4. Розница, доставка и общепит.

Службы доставки, маркетплейсы, приложения продуктовых магазинов также вошли в белый список. В том числе:

* Ozon,

* «Мегамаркет»,
* «Яндекс Маркет»,
* СДЭК,
* «Купер»,
* «Самокат»,
* «Вкусно — и точка»,
* «Бургер Кинг».

Доступными при ограничениях мобильного интернета также остаются приложения супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович», «Азбука вкуса», «Пятерочка», «Перекресток» и других магазинов.

5. СМИ и развлечения.

Список СМИ включает в себя:

* «Газета.Ru»,
* «Лента.ру»,
* «Рамблер»,
* «РИА Новости»,
* ТАСС,
* «Коммерсантъ»,
* «Известия»,
* «Российская газета»,
* «Аргументы и Факты»,
* «Московский комсомолец»,

а также телеканалы «Первый», НТВ, RT, ВГТРК и многие другие СМИ.

При ограничениях мобильного трафика работают следующие ~онлайн-кинотеатры~:

* Окко,

* «Иви»,
* Kion,
* «Кинопоиск»,
* Wink.

6. Транспорт и путешествия.

Белый список позволяет купить билеты, заказать такси и пользоваться навигацией. Доступны:

* РЖД,

* «Гранд Сервис Экспресс»,
* авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»,
* туристический сервис «Туту.ру»,
* карты и навигатор «2ГИС»,
* такси «Максим» и «Яндекс Go»,
* аренда авто «Ситидрайв»,
* транспортная компания «Деловые линии».

7. Личные кабинеты операторов связи.

В белый список вошли:

* «Билайн»,

* МТС (включая все сервисы экосистемы),
* Т2 (Tele2),
* «Мотив»,
* «Сбермобайл»,
* Т-Мобайл (Тинькофф Мобайл),
* «Эр-телеком».

Актуальную информацию о добавлении новых сервисов можно проверить на официальных ресурсах Минцифры и сайтах операторов связи.

Почему сайты из белого списка не грузятся.

Несмотря на наличие официальных списков, пользователи часто жалуются, что даже разрешенные приложения работают некорректно. Эксперты выделяют несколько причин:

Сложная архитектура приложений. Многие современные сервисы используют сторонние библиотеки, шрифты или скрипты аналитики, которые физически хранятся на облачных платформах (CDN), не входящих в белый список. Приложение пытается загрузить эти элементы, не может этого сделать и «висит».

Геопозиционирование. Самый частый сбой у сервисов такси и каршеринга. Само приложение (например, «Яндекс Go») открыться может, но система фильтрации глушит сигналы GPS, необходимые для определения координат автомобиля и пассажира. В итоге заказ просто не формируется.

Человеческий фактор. Операторы связи могут по-разному трактовать списки или включать в фильтрацию дополнительные технические условия, что приводит к разнице в доступности у абонентов МТС, Билайна или Мегафона в одном и том же районе.

Практические советы: как оставаться на связи.

Чтобы минимизировать неудобства в периоды ограничений, следуйте простым рекомендациям:

Пользуйтесь связью от разных операторов. Белый список может фильтроваться по-разному. Наличие SIM-карт от двух разных операторов (например, МТС и Мегафон) повышает шансы остаться на связи.

Полагайтесь на проводной интернет. Домашний Wi-Fi и оптоволоконные каналы попадают под ограничения гораздо реже, чем сотовая вышка, которую могут отключить для борьбы с беспилотниками.

Обновляйте приложения. Компании, чьи сервисы попали в список, постоянно адаптируют свой софт к новым условиям фильтрации.

Перезагружайте модуль связи. Простое включение авиарежима на 10−15 секунд помогает смартфону перерегистрироваться на ближайшей вышке, что иногда решает проблему с доступом.

Белый список — это инструмент экстренного доступа, призванный обеспечить базовые потребности граждан в периоды нестабильной работы связи. Его состав продолжает корректироваться, а техническая реализация — совершенствоваться в режиме реального времени.

Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше