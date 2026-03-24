Что такое «белый список» интернета в России, почему он появился и какие приложения в него входят

В России нередкими стали случаи ограничения мобильного интернета. Весной 2026 года перебои регулярно фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Власти объясняют это мерами безопасности. В связи с этим Минцифры составило белый список сайтов, которые остаются доступными пользователям даже при ограничении трафика. Какие сервисы и приложения в него вошли и как пользоваться сайтами, которые не находятся в белом списке, — в материале «Газеты.Ru».
Что такое белый список и зачем он нужен.
Белый список — это перечень сайтов и приложений, которые продолжают работать даже при временных ограничениях мобильного интернета. Операторы связи настраивают оборудование так, чтобы открывались только эти ресурсы. В список, как правило, попадают социально значимые сервисы: «Госуслуги», банки, доставка, маркетплейсы.
Как это работает технически: оператор использует систему DPI (глубокий анализ трафика), которая смотрит, к какому сайту вы обращаетесь. Если адрес есть в списке разрешенных — запрос проходит, если нет — блокируется.
Зачем вообще вводятся такие ограничения? В Минцифры поясняют: в ряде регионов при угрозе безопасности из-за беспилотников точечно отключают только мобильный интернет. Это помогает снизить точность наведения дронов и противостоять атакам.
«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — подобные сообщения поступают жителям в этом случае.
Конечно, белый список — это не полноценный интернет. Но когда связь ограничивают, такой вариант лучше, чем полное отключение. Вы заранее знаете, что:
* можно платить и переводить деньги;
Какие сервисы входят в белый список.
Список сервисов формирует Минцифры совместно с операторами связи и владельцами цифровых платформ.
Минцифры продолжает пополнять список. Последние обновления вышли в феврале — марте 2026 года. В итоговый реестр входят следующие категории:
1. Государственные и социальные сервисы.
Это база, которая работает везде и всегда. Сюда входят следующие сайты и порталы:
* портал «Госуслуги»,
2. Финансовый сектор.
В белый список включены ключевые банки:
* ВТБ,
Также доступны платежная система «Мир», сайт Центробанка, система быстрых платежей (СБП) и Московская биржа.
3. Цифровые экосистемы и коммуникации.
Продолжают работать:
* сервисы «Яндекса» (поиск, карты, музыка, такси),
4. Розница, доставка и общепит.
Службы доставки, маркетплейсы, приложения продуктовых магазинов также вошли в белый список. В том числе:
* Ozon,
Доступными при ограничениях мобильного интернета также остаются приложения супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович», «Азбука вкуса», «Пятерочка», «Перекресток» и других магазинов.
5. СМИ и развлечения.
Список СМИ включает в себя:
а также телеканалы «Первый», НТВ, RT, ВГТРК и многие другие СМИ.
При ограничениях мобильного трафика работают следующие ~онлайн-кинотеатры~:
* Окко,
6. Транспорт и путешествия.
Белый список позволяет купить билеты, заказать такси и пользоваться навигацией. Доступны:
* РЖД,
7. Личные кабинеты операторов связи.
В белый список вошли:
* «Билайн»,
Актуальную информацию о добавлении новых сервисов можно проверить на официальных ресурсах Минцифры и сайтах операторов связи.
Почему сайты из белого списка не грузятся.
Несмотря на наличие официальных списков, пользователи часто жалуются, что даже разрешенные приложения работают некорректно. Эксперты выделяют несколько причин:
Сложная архитектура приложений. Многие современные сервисы используют сторонние библиотеки, шрифты или скрипты аналитики, которые физически хранятся на облачных платформах (CDN), не входящих в белый список. Приложение пытается загрузить эти элементы, не может этого сделать и «висит».
Геопозиционирование. Самый частый сбой у сервисов такси и каршеринга. Само приложение (например, «Яндекс Go») открыться может, но система фильтрации глушит сигналы GPS, необходимые для определения координат автомобиля и пассажира. В итоге заказ просто не формируется.
Человеческий фактор. Операторы связи могут по-разному трактовать списки или включать в фильтрацию дополнительные технические условия, что приводит к разнице в доступности у абонентов МТС, Билайна или Мегафона в одном и том же районе.
Практические советы: как оставаться на связи.
Чтобы минимизировать неудобства в периоды ограничений, следуйте простым рекомендациям:
Пользуйтесь связью от разных операторов. Белый список может фильтроваться по-разному. Наличие SIM-карт от двух разных операторов (например, МТС и Мегафон) повышает шансы остаться на связи.
Полагайтесь на проводной интернет. Домашний Wi-Fi и оптоволоконные каналы попадают под ограничения гораздо реже, чем сотовая вышка, которую могут отключить для борьбы с беспилотниками.
Обновляйте приложения. Компании, чьи сервисы попали в список, постоянно адаптируют свой софт к новым условиям фильтрации.
Перезагружайте модуль связи. Простое включение авиарежима на 10−15 секунд помогает смартфону перерегистрироваться на ближайшей вышке, что иногда решает проблему с доступом.
Белый список — это инструмент экстренного доступа, призванный обеспечить базовые потребности граждан в периоды нестабильной работы связи. Его состав продолжает корректироваться, а техническая реализация — совершенствоваться в режиме реального времени.