Что такое «белый список» интернета в России, почему он появился и какие приложения в него входят

В России нередкими стали случаи ограничения мобильного интернета. Весной 2026 года перебои регулярно фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Власти объясняют это мерами безопасности. В связи с этим Минцифры составило белый список сайтов, которые остаются доступными пользователям даже при ограничении трафика. Какие сервисы и приложения в него вошли и как пользоваться сайтами, которые не находятся в белом списке, — в материале «Газеты.Ru».