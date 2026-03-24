Матери участника СВО пересчитали плату за воду в Волгограде

Жители Среднеахтубинского района Волгоградской области, у которых возникают вопросы к качеству воды из-под крана, могут взять на заметку свежий пример. Прокуратура через суд заставила ресурсников пересчитать плату за холодное водоснабжение матери участника специальной военной операции.
Ситуация началась с жалобы самого бойца. Он сообщил, что в квартире его матери систематически подают воду, которая не тянет на питьевую. Проверку поручили специалистам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Лаборанты взяли пробы и вынесли вердикт: вода не соответствует санитарно-микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. Проще говоря, по составу, запаху и вкусу она нарушает требования СанПин.
Прокуратура Среднеахтубинского района не стала ограничиваться предписанием и пошла в суд. Иск к ресурсоснабжающей организации содержал два требования: обеспечить подачу воды, которая отвечает нормативам, и пересчитать плату за холодное водоснабжение за период с сентября 2022 года.
Суд встал на сторону прокурора. Иск удовлетворили в полном объеме. Теперь коммунальщики обязаны не только наладить качество воды, но и вернуть переплаченные деньги.
