Матери участника СВО пересчитали плату за воду в Волгограде

В ситуацию пришлось вмешаться органам прокуратуры.

Жители Среднеахтубинского района Волгоградской области, у которых возникают вопросы к качеству воды из-под крана, могут взять на заметку свежий пример. Прокуратура через суд заставила ресурсников пересчитать плату за холодное водоснабжение матери участника специальной военной операции.

Ситуация началась с жалобы самого бойца. Он сообщил, что в квартире его матери систематически подают воду, которая не тянет на питьевую. Проверку поручили специалистам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Лаборанты взяли пробы и вынесли вердикт: вода не соответствует санитарно-микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. Проще говоря, по составу, запаху и вкусу она нарушает требования СанПин.

Прокуратура Среднеахтубинского района не стала ограничиваться предписанием и пошла в суд. Иск к ресурсоснабжающей организации содержал два требования: обеспечить подачу воды, которая отвечает нормативам, и пересчитать плату за холодное водоснабжение за период с сентября 2022 года.

Суд встал на сторону прокурора. Иск удовлетворили в полном объеме. Теперь коммунальщики обязаны не только наладить качество воды, но и вернуть переплаченные деньги.

Ранее сообщалось, что прокуратура через суд восстановила пенсию по потере кормильца.