Матери участника СВО пересчитали плату за воду в Волгограде

Ситуация началась с жалобы самого бойца. Он сообщил, что в квартире его матери систематически подают воду, которая не тянет на питьевую. Проверку поручили специалистам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Лаборанты взяли пробы и вынесли вердикт: вода не соответствует санитарно-микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. Проще говоря, по составу, запаху и вкусу она нарушает требования СанПин.