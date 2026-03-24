Полиция нашла в Воронеже мать, которая месяц не выходила на связь с сыном

В Воронеже полицейские нашли женщину, не выходившую на связь с сыном больше месяца, рассказали в ГУ МВД России по региону.
3 марта к правоохранителям обратился 31-летний житель Тульской области. Мужчина рассказал, что его мать перестала выходить на связь 3 февраля. Последний раз они разговаривали 30 января. Она попросила сына перевести деньги на продукты, после чего пропала. В ведомстве уточнили, что женщина вела асоциальный образ жизни и часто меняла сожителей.
Правоохранители начали посики и, наконец, 16 марта пропавшую удалось найти. Она находилась вместе с подругой в съёмной квартире на Ленинском проспекте. Участковые доставили женщину в отдел полиции, откуда ее забрал сын.
