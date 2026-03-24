Глава СК потребовал отчет по делу о нарушении жилищных прав жительницы Чусового

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с нарушением жилищных прав жительницы города Чусовой.
Женщина обратилась в Информационный центр СК с жалобой на ситуацию с аварийным домом. Речь идет о восьмиквартирном здании 1958 года постройки на улице Мостовой. Сейчас заявительница остается там единственным жильцом. Дом был признан аварийным еще в 2017 году из-за сильного износа и трещин в стенах.
В марте этого года в здании частично обрушилась крыша. Несмотря на это, вопрос с расселением до сих пор не решен, а сроки переселения не называются. Обращения в различные инстанции, по словам женщины, результата не дали.
После появления информации в интернете по данному факту в Следственное управление СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денис Валерьевич Головкин доложить о ходе расследования с учетом всех доводов заявительницы. Контроль за исполнением поручения взят на уровне центрального аппарата ведомства.