Пожилых нижегородцев бесплатно провакцинируют от пневмококковой инфекции

Жители Нижнего Новгорода старше 65 лет могут бесплатно привиться от пневмококковой инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
В медицинских учреждениях города появилась поливалентная вакцина «Пневмовакс 23». Специалисты рекомендуют вакцинацию для пожилых людей, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, и граждан с избыточным весом.
Чтобы узнать о наличии вакцины в вашей поликлинике и получить консультацию о показаниях к прививке, обратитесь к врачу отделения профилактики или к своему участковому терапевту.
Ранее сообщалось, что вакцину от рака по полису ОМС смогут получать нижегородцы с 2026 года.