Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилых нижегородцев бесплатно провакцинируют от пневмококковой инфекции

Жители Нижнего Новгорода старше 65 лет могут бесплатно привиться от пневмококковой инфекции. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».

В медицинских учреждениях города появилась поливалентная вакцина «Пневмовакс 23». Специалисты рекомендуют вакцинацию для пожилых людей, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, и граждан с избыточным весом.

Чтобы узнать о наличии вакцины в вашей поликлинике и получить консультацию о показаниях к прививке, обратитесь к врачу отделения профилактики или к своему участковому терапевту.

Ранее сообщалось, что вакцину от рака по полису ОМС смогут получать нижегородцы с 2026 года.