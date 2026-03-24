Артистка балета из Японии и антрополог из Канады выбрали Нижний Новгород

В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области состоялось вручение документов на временное проживание иностранным специалистам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Среди получателей — гражданка Японии Харука Такеми, которая за шесть лет в России в совершенстве овладела языком и стала артисткой Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина.
Вторым обладателем разрешительного документа стал гражданин Канады Натанаэль Александр Спарроу. Он приехал в Россию осенью прошлого года для обучения антропологии, однако в процессе учебы принял решение связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с Нижегородской областью. Харука Такеми отметила, что выбрала нашу страну из-за высокого уровня балетных академий и мастерства российского балета, который считает лучшим в мире.
После официальной части сотрудники полиции проконсультировали иностранных граждан о дальнейших шагах по оформлению законного пребывания на территории Российской Федерации. Харука и Натанаэль поблагодарили правоохранителей за оказанное содействие. Оба специалиста намерены продолжить свой творческий и научный путь именно в Нижнем Новгороде.
