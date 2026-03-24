Власти сказали, что в Минске погаснет подсветка Национальной библиотеки

Источник: Комсомольская правда

В Минске будет отключена подсветка Национальной библиотеки, пишет агентство «Минск-Новости».

Подсветку фасада знаменитого ромбокубооктаэдра в Минске отключат 28 марта. В Мингорисполкоме пояснили, что Национальная библиотека «погаснет», присоединившись к международной акции «Час Земли». На фасаде библиотеки с 20.30 до 21.00 будет отключена подсветка.

Также в знак солидарности с экологической акцией в Беларуси будут отключать и другие объекты. Инициативу поддержать можно каждому белорусу, просто выключив свет и не первостепенные электроприборы (кроме лифтов) на один час с 20.30 до 21.30.

Ранее еще власти сказали, что закрывающийся горнолыжный комплекс «Логойск» под арестом.