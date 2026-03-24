Когда в Башкирии отключат тепло

В регионе резко потеплело, а на следующей неделе обещают практически летнее тепло.

Источник: минЖКХ РБ | соцсети

В Башкирии аномально тёплая для марта погода станет ещё теплее на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, уже в последние дни месяца температура повысится до 18−19 градусов. В отапливаемых помещениях становится жарко. Предупреждая вопросы жильцов, в министерстве ЖКХ республики напомнили, что подача тепла прекращается по решению муниципалитетов, когда среднесуточная температура продержится на уровне +8 градусов в течение пяти дней. Предварительно, такая ситуация в Уфе может сложиться уже к 30—31 марта (со среднесуточными +10). Но следует помнить, что весенняя погода переменчива, предупредили в ведомстве. Нередко за «вспышками» жары следуют возвратные холода.

Что же касается собственно отопления, в минЖКХ напомнили, что поставщики тепла ответственны за доведение ресурса в дом, а его циркуляция внутри домов — в зоне ответственности управляющей компании.