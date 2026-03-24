В лесах Калининградской области начали собирать черемшу

Весна — самое время для сбора этой травы, полной витаминов.

В лесах Калининградской области начали собирать черемшу, которую многие любят за пряный вкус и ценят за витамины. Эта травка богата витаминами С и В, содержит эфирные масла, которые обладают противовоспалительным и антибактериальным эффектом.

О старте сезона сбора черемши рассказали в группе «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВК».

«Важно, чтобы черемша была неповрежденной, с полностью не раскрытым листом — именно такая зелень сохраняет максимум полезных веществ и обладает насыщенным ароматом», — говорится в сообщении.

Из черемши можно делать песто, просто добавлять в салаты или есть вприкуску с борщом.